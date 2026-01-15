シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / UMATM15
Pak Kiu Edwin Ng

UMATM15

Pak Kiu Edwin Ng
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 2%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
15 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
11.55 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
65.95 USD (6 802 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
15 (65.95 USD)
最大連続利益:
65.95 USD (15)
シャープレシオ:
2.25
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
15 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.40 USD
平均利益:
4.40 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
2.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.28% (39.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 6.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.55 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +65.95 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

XAUUSD Buy only

Average 8% profit per month

レビューなし
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください