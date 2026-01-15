- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
15 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
11.55 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
65.95 USD (6 802 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
15 (65.95 USD)
最大連続利益:
65.95 USD (15)
シャープレシオ:
2.25
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
15 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.40 USD
平均利益:
4.40 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
2.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.28% (39.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.55 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +65.95 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
XAUUSD Buy only
Average 8% profit per month
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
15
100%
100%
n/a
4.40
USD
USD
1%
1:500