Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
15 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
11.55 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
65.95 USD (6 802 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (65.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
65.95 USD (15)
Ratio de Sharpe:
2.25
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.31%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
15 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
4.40 USD
Beneficio medio:
4.40 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
2.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.28% (39.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.55 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +65.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
XAUUSD Buy only
Average 8% profit per month
