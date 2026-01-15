SeñalesSecciones
Pak Kiu Edwin Ng

UMATM15

Pak Kiu Edwin Ng
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 2%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
15 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
11.55 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
65.95 USD (6 802 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (65.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
65.95 USD (15)
Ratio de Sharpe:
2.25
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.31%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
15 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
4.40 USD
Beneficio medio:
4.40 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
2.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.28% (39.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 6.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.55 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +65.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

XAUUSD Buy only

Average 8% profit per month

No hay comentarios
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
