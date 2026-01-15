- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.55 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
65.95 USD (6 802 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
15 (65.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.95 USD (15)
Indice di Sharpe:
2.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.40 USD
Profitto medio:
4.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.28% (39.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Best Trade: +11.55 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +65.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
XAUUSD Buy only
Average 8% profit per month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
15
100%
100%
n/a
4.40
USD
USD
1%
1:500