СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / UMATM15
Pak Kiu Edwin Ng

UMATM15

Pak Kiu Edwin Ng
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.55 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
65.95 USD (6 802 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
15 (65.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.95 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
2.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.31%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.28% (39.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 6.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.55 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +65.95 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAUUSD Buy only

Average 8% profit per month

Нет отзывов
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
UMATM15
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
3.1K
USD
1
100%
15
100%
100%
n/a
4.40
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.