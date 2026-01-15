- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.55 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
65.95 USD (6 802 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
15 (65.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.95 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
2.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.31%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.28% (39.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.55 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +65.95 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAUUSD Buy only
Average 8% profit per month
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
15
100%
100%
n/a
4.40
USD
USD
1%
1:500