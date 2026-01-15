- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
15 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
11.55 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
65.95 USD (6 802 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (65.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.95 USD (15)
Índice de Sharpe:
2.25
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.31%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
15 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.40 USD
Lucro médio:
4.40 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
2.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.28% (39.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.55 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +65.95 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
XAUUSD Buy only
Average 8% profit per month
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
15
100%
100%
n/a
4.40
USD
USD
1%
1:500