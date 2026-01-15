SinaisSeções
Pak Kiu Edwin Ng

UMATM15

Pak Kiu Edwin Ng
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 2%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
15 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
11.55 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
65.95 USD (6 802 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (65.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.95 USD (15)
Índice de Sharpe:
2.25
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.31%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
15 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.40 USD
Lucro médio:
4.40 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
2.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.28% (39.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 6.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.55 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +65.95 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

XAUUSD Buy only

Average 8% profit per month

Sem comentários
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
