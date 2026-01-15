信号部分
信号 / MetaTrader 4 / UMATM15
Pak Kiu Edwin Ng

UMATM15

Pak Kiu Edwin Ng
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 2%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
15 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
11.55 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
65.95 USD (6 802 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
15 (65.95 USD)
最大连续盈利:
65.95 USD (15)
夏普比率:
2.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
15 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.40 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
2.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.28% (39.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 6.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.55 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +65.95 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

XAUUSD Buy only

Average 8% profit per month

没有评论
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
