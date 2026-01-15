- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
15 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
11.55 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
65.95 USD (6 802 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
15 (65.95 USD)
最大连续盈利:
65.95 USD (15)
夏普比率:
2.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
15 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.40 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
2.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.28% (39.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.55 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +65.95 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
无数据
XAUUSD Buy only
Average 8% profit per month
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
15
100%
100%
n/a
4.40
USD
USD
1%
1:500