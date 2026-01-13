- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
18.65 USD
最悪のトレード:
-44.60 USD
総利益:
38.05 USD (760 pips)
総損失:
-138.90 USD (2 774 pips)
最大連続の勝ち:
4 (38.05 USD)
最大連続利益:
38.05 USD (4)
シャープレシオ:
-0.63
取引アクティビティ:
3.95%
最大入金額:
318.52%
最近のトレード:
38 分前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.27
期待されたペイオフ:
-12.61 USD
平均利益:
9.51 USD
平均損失:
-34.73 USD
最大連続の負け:
4 (-138.90 USD)
最大連続損失:
-138.90 USD (4)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.85 USD
最大の:
138.90 USD (100.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (138.90 USD)
エクイティによる:
80.04% (110.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSDm
|-101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSDm
|-2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.65 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +38.05 USD
最大連続損失: -138.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
