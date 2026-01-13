SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD BTC XAG OIL 2
Do Van Mui

GOLD BTC XAG OIL 2

Do Van Mui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 -100%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
4 (50.00%)
Verlusttrades:
4 (50.00%)
Bester Trade:
18.65 USD
Schlechtester Trade:
-44.60 USD
Bruttoprofit:
38.05 USD (760 pips)
Bruttoverlust:
-138.90 USD (2 774 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (38.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.05 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.63
Trading-Aktivität:
3.95%
Max deposit load:
318.52%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.73
Long-Positionen:
4 (50.00%)
Short-Positionen:
4 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.27
Mathematische Gewinnerwartung:
-12.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-138.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-138.90 USD (4)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.85 USD
Maximaler:
138.90 USD (100.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (138.90 USD)
Kapital:
80.04% (110.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSDm -101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSDm -2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.65 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2026.01.13 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 18:32
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.13 16:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 16:30
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
