- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
4 (50.00%)
Verlusttrades:
4 (50.00%)
Bester Trade:
18.65 USD
Schlechtester Trade:
-44.60 USD
Bruttoprofit:
38.05 USD (760 pips)
Bruttoverlust:
-138.90 USD (2 774 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (38.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.05 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.63
Trading-Aktivität:
3.95%
Max deposit load:
318.52%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.73
Long-Positionen:
4 (50.00%)
Short-Positionen:
4 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.27
Mathematische Gewinnerwartung:
-12.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-138.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-138.90 USD (4)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.85 USD
Maximaler:
138.90 USD (100.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (138.90 USD)
Kapital:
80.04% (110.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSDm
|-101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSDm
|-2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.65 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen