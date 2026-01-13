- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
18.65 USD
Худший трейд:
-44.60 USD
Общая прибыль:
38.05 USD (760 pips)
Общий убыток:
-138.90 USD (2 774 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (38.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.63
Торговая активность:
3.95%
Макс. загрузка депозита:
318.52%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
0.27
Мат. ожидание:
-12.61 USD
Средняя прибыль:
9.51 USD
Средний убыток:
-34.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-138.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.90 USD (4)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.85 USD
Максимальная:
138.90 USD (100.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (138.90 USD)
По эквити:
80.04% (110.50 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
