- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
18.65 USD
Pior negociação:
-44.60 USD
Lucro bruto:
38.05 USD (760 pips)
Perda bruta:
-138.90 USD (2 774 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (38.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.05 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.63
Atividade de negociação:
3.95%
Depósito máximo carregado:
318.52%
Último negócio:
16 minutos atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
0.27
Valor esperado:
-12.61 USD
Lucro médio:
9.51 USD
Perda média:
-34.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-138.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.90 USD (4)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.85 USD
Máximo:
138.90 USD (100.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
100.00% (138.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.04% (110.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSDm
|-101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSDm
|-2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.65 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +38.05 USD
Máxima perda consecutiva: -138.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários