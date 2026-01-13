- 成长
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
18.65 USD
最差交易:
-44.60 USD
毛利:
38.05 USD (760 pips)
毛利亏损:
-138.90 USD (2 774 pips)
最大连续赢利:
4 (38.05 USD)
最大连续盈利:
38.05 USD (4)
夏普比率:
-0.63
交易活动:
3.95%
最大入金加载:
318.52%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
-0.73
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
0.27
预期回报:
-12.61 USD
平均利润:
9.51 USD
平均损失:
-34.73 USD
最大连续失误:
4 (-138.90 USD)
最大连续亏损:
-138.90 USD (4)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
100.85 USD
最大值:
138.90 USD (100.62%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (138.90 USD)
净值:
80.04% (110.50 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSDm
|-101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSDm
|-2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
