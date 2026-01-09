- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
52 (70.27%)
損失トレード:
22 (29.73%)
ベストトレード:
157.68 USD
最悪のトレード:
-149.40 USD
総利益:
1 363.71 USD (40 030 pips)
総損失:
-968.85 USD (30 532 pips)
最大連続の勝ち:
10 (174.60 USD)
最大連続利益:
174.60 USD (10)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.34%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
2.52
長いトレード:
35 (47.30%)
短いトレード:
39 (52.70%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
5.34 USD
平均利益:
26.23 USD
平均損失:
-44.04 USD
最大連続の負け:
2 (-55.22 USD)
最大連続損失:
-149.40 USD (1)
月間成長:
3.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
141.55 USD
最大の:
156.67 USD (1.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.33% (34.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|395
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +157.68 USD
最悪のトレード: -149 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +174.60 USD
最大連続損失: -55.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
This is the right signal for your trading or investment. we minimize %DD as much as possible to avoid MC by prioritizing sufficient profit to grow your equity. for long lasting trading or investment.
First, we will focus on the xauusd pair, If we succeed in making a profit by minimizing %DD on this pair, it is possible that in the future we will enter other pairs. Regrads, Van.Laza
レビューなし
