Dhaifan Lazawardi

Kuda Lumping Limit

Dhaifan Lazawardi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 4%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
61 (68.53%)
Transacciones Irrentables:
28 (31.46%)
Mejor transacción:
157.68 USD
Peor transacción:
-149.40 USD
Beneficio Bruto:
1 695.39 USD (46 032 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 260.79 USD (37 969 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (174.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
174.60 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
97.40%
Carga máxima del depósito:
3.48%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
60 minutos
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
44 (49.44%)
Transacciones Cortas:
45 (50.56%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
4.88 USD
Beneficio medio:
27.79 USD
Pérdidas medias:
-45.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-133.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-149.40 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
141.55 USD
Máxima:
185.10 USD (1.77%)
Reducción relativa:
De balance:
1.77% (185.10 USD)
De fondos:
0.91% (94.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 435
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +157.68 USD
Peor transacción: -149 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +174.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -133.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
otros 133...
This is the right signal for your trading or investment. we minimize %DD as much as possible to avoid MC by prioritizing sufficient profit to grow your equity. for long lasting trading or investment.

First, we will focus on the xauusd pair, If we succeed in making a profit by minimizing %DD on this pair, it is possible that in the future we will enter other pairs. Regrads, Van.Laza



No hay comentarios
2026.01.09 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
