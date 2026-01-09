- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
52 (70.27%)
Loss Trade:
22 (29.73%)
Best Trade:
157.68 USD
Worst Trade:
-149.40 USD
Profitto lordo:
1 363.71 USD (40 030 pips)
Perdita lorda:
-968.85 USD (30 532 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (174.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.60 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.34%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
35 (47.30%)
Short Trade:
39 (52.70%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
5.34 USD
Profitto medio:
26.23 USD
Perdita media:
-44.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-55.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.40 USD (1)
Crescita mensile:
3.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.55 USD
Massimale:
156.67 USD (1.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.33% (34.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|395
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +157.68 USD
Worst Trade: -149 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +174.60 USD
Massima perdita consecutiva: -55.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
This is the right signal for your trading or investment. we minimize %DD as much as possible to avoid MC by prioritizing sufficient profit to grow your equity. for long lasting trading or investment.
First, we will focus on the xauusd pair, If we succeed in making a profit by minimizing %DD on this pair, it is possible that in the future we will enter other pairs. Regrads, Van.Laza
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
74
70%
100%
1.40
5.34
USD
USD
0%
1:500