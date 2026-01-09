SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Kuda Lumping Limit
Dhaifan Lazawardi

Kuda Lumping Limit

Dhaifan Lazawardi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
FBS-Real-7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
52 (70.27%)
Verlusttrades:
22 (29.73%)
Bester Trade:
157.68 USD
Schlechtester Trade:
-149.40 USD
Bruttoprofit:
1 363.71 USD (40 030 pips)
Bruttoverlust:
-968.85 USD (30 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (174.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
174.60 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.34%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
52 Minuten
Erholungsfaktor:
2.52
Long-Positionen:
35 (47.30%)
Short-Positionen:
39 (52.70%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
5.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-55.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-149.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
141.55 USD
Maximaler:
156.67 USD (1.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.33% (34.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 395
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +157.68 USD
Schlechtester Trade: -149 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +174.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -55.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
noch 133 ...
This is the right signal for your trading or investment. we minimize %DD as much as possible to avoid MC by prioritizing sufficient profit to grow your equity. for long lasting trading or investment.

First, we will focus on the xauusd pair, If we succeed in making a profit by minimizing %DD on this pair, it is possible that in the future we will enter other pairs. Regrads, Van.Laza



Keine Bewertungen
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
