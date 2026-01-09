СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kuda Lumping Limit
Dhaifan Lazawardi

Kuda Lumping Limit

Dhaifan Lazawardi
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
FBS-Real-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
52 (70.27%)
Убыточных трейдов:
22 (29.73%)
Лучший трейд:
157.68 USD
Худший трейд:
-149.40 USD
Общая прибыль:
1 363.71 USD (40 030 pips)
Общий убыток:
-968.85 USD (30 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (174.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.60 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.34%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
2.52
Длинных трейдов:
35 (47.30%)
Коротких трейдов:
39 (52.70%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
5.34 USD
Средняя прибыль:
26.23 USD
Средний убыток:
-44.04 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-55.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.40 USD (1)
Прирост в месяц:
3.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
141.55 USD
Максимальная:
156.67 USD (1.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.33% (34.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 395
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +157.68 USD
Худший трейд: -149 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +174.60 USD
Макс. убыток в серии: -55.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
еще 133...
This is the right signal for your trading or investment. we minimize %DD as much as possible to avoid MC by prioritizing sufficient profit to grow your equity. for long lasting trading or investment.

First, we will focus on the xauusd pair, If we succeed in making a profit by minimizing %DD on this pair, it is possible that in the future we will enter other pairs. Regrads, Van.Laza



Нет отзывов
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
