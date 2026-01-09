- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
52 (70.27%)
Убыточных трейдов:
22 (29.73%)
Лучший трейд:
157.68 USD
Худший трейд:
-149.40 USD
Общая прибыль:
1 363.71 USD (40 030 pips)
Общий убыток:
-968.85 USD (30 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (174.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.60 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.34%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
2.52
Длинных трейдов:
35 (47.30%)
Коротких трейдов:
39 (52.70%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
5.34 USD
Средняя прибыль:
26.23 USD
Средний убыток:
-44.04 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-55.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.40 USD (1)
Прирост в месяц:
3.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
141.55 USD
Максимальная:
156.67 USD (1.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.33% (34.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|395
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +157.68 USD
Худший трейд: -149 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +174.60 USD
Макс. убыток в серии: -55.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
This is the right signal for your trading or investment. we minimize %DD as much as possible to avoid MC by prioritizing sufficient profit to grow your equity. for long lasting trading or investment.
First, we will focus on the xauusd pair, If we succeed in making a profit by minimizing %DD on this pair, it is possible that in the future we will enter other pairs. Regrads, Van.Laza
Нет отзывов
