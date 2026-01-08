- 成長
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
15.80 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
51.89 USD (21 316 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (51.89 USD)
最大連続利益:
51.89 USD (9)
シャープレシオ:
1.00
取引アクティビティ:
14.63%
最大入金額:
64.10%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
2 (22.22%)
短いトレード:
7 (77.78%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
5.77 USD
平均利益:
5.77 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
51.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
13.81% (18.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|7
|XAGUSDm
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|21
|XAGUSDm
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|21K
|XAGUSDm
|624
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
ベストトレード: +15.80 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +51.89 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
