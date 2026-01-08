- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
15.80 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
51.89 USD (21 316 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
9 (51.89 USD)
最大连续盈利:
51.89 USD (9)
夏普比率:
1.00
交易活动:
17.61%
最大入金加载:
64.10%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
2 (22.22%)
短期交易:
7 (77.78%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.77 USD
平均利润:
5.77 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
51.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
13.81% (18.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|7
|XAGUSDm
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|21
|XAGUSDm
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|21K
|XAGUSDm
|624
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.80 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +51.89 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
52%
0
0
USD
USD
152
USD
USD
1
0%
9
100%
18%
n/a
5.77
USD
USD
14%
1:200