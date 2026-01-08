- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
15.80 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
51.89 USD (21 316 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (51.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.89 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.00
Atividade de negociação:
17.61%
Depósito máximo carregado:
64.10%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
2 (22.22%)
Negociações curtas:
7 (77.78%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
5.77 USD
Lucro médio:
5.77 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
51.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.81% (18.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|7
|XAGUSDm
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|21
|XAGUSDm
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|21K
|XAGUSDm
|624
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.80 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +51.89 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
52%
0
0
USD
USD
152
USD
USD
1
0%
9
100%
18%
n/a
5.77
USD
USD
14%
1:200