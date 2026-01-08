SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GOLD BTC XAG OIL 5
Do Van Mui

GOLD BTC XAG OIL 5

Do Van Mui
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2026 24%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4
Transacciones Rentables:
4 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
15.40 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
23.62 USD (8 537 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (23.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.62 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.97
Actividad comercial:
52.55%
Carga máxima del depósito:
64.10%
Último trade:
37 minutos
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
4 (100.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
5.91 USD
Beneficio medio:
5.91 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
9.55% (11.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 3
XAGUSDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 8
XAGUSDm 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 8.2K
XAGUSDm 308
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.40 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +23.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.08 17:23
Share of trading days is too low
2026.01.08 17:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 16:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 16:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 16:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
