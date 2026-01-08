SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD BTC XAG OIL 5
Do Van Mui

GOLD BTC XAG OIL 5

Do Van Mui
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2026 24%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
23.99 USD (8 904 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (23.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.99 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
59.62%
Massimo carico di deposito:
64.10%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.80 USD
Profitto medio:
4.80 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.55% (11.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 4
XAGUSDm 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 9
XAGUSDm 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 8.6K
XAGUSDm 308
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +23.99 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 17:23
Share of trading days is too low
2026.01.08 17:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 16:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 16:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 16:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD BTC XAG OIL 5
99USD al mese
24%
0
0
USD
124
USD
1
0%
5
100%
60%
n/a
4.80
USD
10%
1:200
Copia

