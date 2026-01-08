- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
15.40 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
23.99 USD (8 904 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (23.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.99 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
59.62%
Макс. загрузка депозита:
64.10%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
5 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.80 USD
Средняя прибыль:
4.80 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.55% (11.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|4
|XAGUSDm
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|9
|XAGUSDm
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|8.6K
|XAGUSDm
|308
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.40 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +23.99 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
1
0%
5
100%
60%
n/a
4.80
USD
USD
10%
1:200