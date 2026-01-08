СигналыРазделы
Do Van Mui

GOLD BTC XAG OIL 5

Do Van Mui
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 24%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
15.40 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
23.99 USD (8 904 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (23.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.99 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
59.62%
Макс. загрузка депозита:
64.10%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
5 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.80 USD
Средняя прибыль:
4.80 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.55% (11.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 4
XAGUSDm 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 9
XAGUSDm 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 8.6K
XAGUSDm 308
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.40 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +23.99 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 17:23
Share of trading days is too low
2026.01.08 17:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 16:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 16:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 16:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD BTC XAG OIL 5
99 USD в месяц
24%
0
0
USD
124
USD
1
0%
5
100%
60%
n/a
4.80
USD
10%
1:200
