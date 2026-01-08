- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
9 (81.81%)
損失トレード:
2 (18.18%)
ベストトレード:
11.40 USD
最悪のトレード:
-8.00 USD
総利益:
26.25 USD (336 pips)
総損失:
-11.50 USD (101 pips)
最大連続の勝ち:
4 (20.80 USD)
最大連続利益:
20.80 USD (4)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
19.85%
最大入金額:
9.38%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
10 (90.91%)
短いトレード:
1 (9.09%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
1.34 USD
平均利益:
2.92 USD
平均損失:
-5.75 USD
最大連続の負け:
1 (-8.00 USD)
最大連続損失:
-8.00 USD (1)
月間成長:
1.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.05 USD
最大の:
8.00 USD (1.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.02% (8.00 USD)
エクイティによる:
3.74% (29.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.40 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.80 USD
最大連続損失: -8.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
Professional EUR/USD scalping based on 20+ years of real trading experience. Every trade uses a fixed stop loss with strict risk-management. No martingale, no grid, no hedging — 100% manual trading. Institutional macro-flow insight, liquidity awareness and disciplined execution create consistent, controlled trading with capital preservation as the top priority.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
795
USD
USD
1
100%
11
81%
20%
2.28
1.34
USD
USD
4%
1:500