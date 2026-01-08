- Wachstum
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
9 (81.81%)
Verlusttrades:
2 (18.18%)
Bester Trade:
11.40 USD
Schlechtester Trade:
-8.00 USD
Bruttoprofit:
26.25 USD (336 pips)
Bruttoverlust:
-11.50 USD (101 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (20.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.80 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
19.85%
Max deposit load:
9.38%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
10 (90.91%)
Short-Positionen:
1 (9.09%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-8.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.05 USD
Maximaler:
8.00 USD (1.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.02% (8.00 USD)
Kapital:
3.74% (29.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.40 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
Professional EUR/USD scalping based on 20+ years of real trading experience. Every trade uses a fixed stop loss with strict risk-management. No martingale, no grid, no hedging — 100% manual trading. Institutional macro-flow insight, liquidity awareness and disciplined execution create consistent, controlled trading with capital preservation as the top priority.
