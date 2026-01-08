СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EURUSDhero
BENJAMIN DOMINIC KLEY

EURUSDhero

BENJAMIN DOMINIC KLEY
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
3 (75.00%)
Убыточных трейдов:
1 (25.00%)
Лучший трейд:
2.60 USD
Худший трейд:
-3.50 USD
Общая прибыль:
4.25 USD (78 pips)
Общий убыток:
-3.50 USD (28 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (4.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
3.12%
Макс. загрузка депозита:
3.00%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
3 (75.00%)
Коротких трейдов:
1 (25.00%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
1.42 USD
Средний убыток:
-3.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.50 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.50 USD
Максимальная:
3.50 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.45% (3.50 USD)
По эквити:
0.14% (1.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.60 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.25 USD
Макс. убыток в серии: -3.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.64 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.57 × 23
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
Professional EUR/USD scalping based on 20+ years of real trading experience. Every trade uses a fixed stop loss with strict risk-management. No martingale, no grid, no hedging — 100% manual trading. Institutional macro-flow insight, liquidity awareness and disciplined execution create consistent, controlled trading with capital preservation as the top priority.


Нет отзывов
2026.01.08 14:21
Share of trading days is too low
2026.01.08 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EURUSDhero
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
781
USD
1
100%
4
75%
3%
1.21
0.19
USD
0%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.