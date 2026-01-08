- Прирост
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
3 (75.00%)
Убыточных трейдов:
1 (25.00%)
Лучший трейд:
2.60 USD
Худший трейд:
-3.50 USD
Общая прибыль:
4.25 USD (78 pips)
Общий убыток:
-3.50 USD (28 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (4.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
3.12%
Макс. загрузка депозита:
3.00%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
3 (75.00%)
Коротких трейдов:
1 (25.00%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
1.42 USD
Средний убыток:
-3.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.50 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.50 USD
Максимальная:
3.50 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.45% (3.50 USD)
По эквити:
0.14% (1.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Лучший трейд: +2.60 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.25 USD
Макс. убыток в серии: -3.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
Professional EUR/USD scalping based on 20+ years of real trading experience. Every trade uses a fixed stop loss with strict risk-management. No martingale, no grid, no hedging — 100% manual trading. Institutional macro-flow insight, liquidity awareness and disciplined execution create consistent, controlled trading with capital preservation as the top priority.
Нет отзывов
