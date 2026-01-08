- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
9 (81.81%)
亏损交易:
2 (18.18%)
最好交易:
11.40 USD
最差交易:
-8.00 USD
毛利:
26.25 USD (336 pips)
毛利亏损:
-11.50 USD (101 pips)
最大连续赢利:
4 (20.80 USD)
最大连续盈利:
20.80 USD (4)
夏普比率:
0.29
交易活动:
19.85%
最大入金加载:
9.38%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.84
长期交易:
10 (90.91%)
短期交易:
1 (9.09%)
利润因子:
2.28
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
2.92 USD
平均损失:
-5.75 USD
最大连续失误:
1 (-8.00 USD)
最大连续亏损:
-8.00 USD (1)
每月增长:
1.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.05 USD
最大值:
8.00 USD (1.02%)
相对跌幅:
结余:
1.02% (8.00 USD)
净值:
3.74% (29.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.40 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20.80 USD
最大连续亏损: -8.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
Professional EUR/USD scalping based on 20+ years of real trading experience. Every trade uses a fixed stop loss with strict risk-management. No martingale, no grid, no hedging — 100% manual trading. Institutional macro-flow insight, liquidity awareness and disciplined execution create consistent, controlled trading with capital preservation as the top priority.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
795
USD
USD
1
100%
11
81%
20%
2.28
1.34
USD
USD
4%
1:500