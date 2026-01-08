- 자본
트레이드:
11
이익 거래:
9 (81.81%)
손실 거래:
2 (18.18%)
최고의 거래:
11.40 USD
최악의 거래:
-8.00 USD
총 수익:
26.25 USD (336 pips)
총 손실:
-11.50 USD (101 pips)
연속 최대 이익:
4 (20.80 USD)
연속 최대 이익:
20.80 USD (4)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
19.85%
최대 입금량:
9.38%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
10 (90.91%)
숏(주식차입매도):
1 (9.09%)
수익 요인:
2.28
기대수익:
1.34 USD
평균 이익:
2.92 USD
평균 손실:
-5.75 USD
연속 최대 손실:
1 (-8.00 USD)
연속 최대 손실:
-8.00 USD (1)
월별 성장률:
1.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.05 USD
최대한의:
8.00 USD (1.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.02% (8.00 USD)
자본금별:
3.74% (29.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.40 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.80 USD
연속 최대 손실: -8.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
Professional EUR/USD scalping based on 20+ years of real trading experience. Every trade uses a fixed stop loss with strict risk-management. No martingale, no grid, no hedging — 100% manual trading. Institutional macro-flow insight, liquidity awareness and disciplined execution create consistent, controlled trading with capital preservation as the top priority.
