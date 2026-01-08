리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live17 0.16 × 91 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live06 0.64 × 11 ICMarketsSC-Live32 0.73 × 100 ICMarketsSC-Live12 0.83 × 6 Pepperstone-Edge07 0.86 × 7 ICMarkets-Live14 1.14 × 7 ICMarketsSC-Live10 1.28 × 610 ICMarketsSC-Live33 1.37 × 321 RoboForex-ECN 1.75 × 299 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 2.29 × 17 TradersWay-Live 2.38 × 13 RSGFinance-Live 2.57 × 23 ICMarkets-Live03 4.00 × 1 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 PlaceATrade-Real-4 4.56 × 158