SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EURUSDhero
BENJAMIN DOMINIC KLEY

EURUSDhero

BENJAMIN DOMINIC KLEY
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 2%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
9 (81.81%)
Negociações com perda:
2 (18.18%)
Melhor negociação:
11.40 USD
Pior negociação:
-8.00 USD
Lucro bruto:
26.25 USD (336 pips)
Perda bruta:
-11.50 USD (101 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (20.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.80 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
19.85%
Depósito máximo carregado:
9.38%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
10 (90.91%)
Negociações curtas:
1 (9.09%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
1.34 USD
Lucro médio:
2.92 USD
Perda média:
-5.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-8.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.00 USD (1)
Crescimento mensal:
1.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.05 USD
Máximo:
8.00 USD (1.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.02% (8.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.74% (29.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 235
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.40 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.80 USD
Máxima perda consecutiva: -8.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.64 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.57 × 23
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Professional EUR/USD scalping based on 20+ years of real trading experience. Every trade uses a fixed stop loss with strict risk-management. No martingale, no grid, no hedging — 100% manual trading. Institutional macro-flow insight, liquidity awareness and disciplined execution create consistent, controlled trading with capital preservation as the top priority.


Sem comentários
2026.01.08 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 17:23
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 14:21
Share of trading days is too low
2026.01.08 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EURUSDhero
30 USD por mês
2%
0
0
USD
795
USD
1
100%
11
81%
20%
2.28
1.34
USD
4%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.