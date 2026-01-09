- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
15 (88.23%)
損失トレード:
2 (11.76%)
ベストトレード:
24.99 USD
最悪のトレード:
-5.01 USD
総利益:
130.05 USD (1 300 pips)
総損失:
-7.62 USD (75 pips)
最大連続の勝ち:
8 (52.72 USD)
最大連続利益:
54.75 USD (5)
シャープレシオ:
1.14
取引アクティビティ:
35.01%
最大入金額:
3.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
24.44
長いトレード:
9 (52.94%)
短いトレード:
8 (47.06%)
プロフィットファクター:
17.07
期待されたペイオフ:
7.20 USD
平均利益:
8.67 USD
平均損失:
-3.81 USD
最大連続の負け:
1 (-5.01 USD)
最大連続損失:
-5.01 USD (1)
月間成長:
7.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.01 USD (0.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (5.01 USD)
エクイティによる:
2.77% (30.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CLR
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CLR
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CLR
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
