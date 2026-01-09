- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
15 (88.23%)
Negociações com perda:
2 (11.76%)
Melhor negociação:
24.99 USD
Pior negociação:
-5.01 USD
Lucro bruto:
130.05 USD (1 300 pips)
Perda bruta:
-7.62 USD (75 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (52.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.75 USD (5)
Índice de Sharpe:
1.14
Atividade de negociação:
35.01%
Depósito máximo carregado:
3.72%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
24.44
Negociações longas:
9 (52.94%)
Negociações curtas:
8 (47.06%)
Fator de lucro:
17.07
Valor esperado:
7.20 USD
Lucro médio:
8.67 USD
Perda média:
-3.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.01 USD (1)
Crescimento mensal:
7.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.01 USD (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (5.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.77% (30.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CLR
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CLR
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CLR
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.99 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +52.72 USD
Máxima perda consecutiva: -5.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
100%
17
88%
35%
17.06
7.20
USD
USD
3%
1:100