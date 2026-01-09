- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
15 (88.23%)
Убыточных трейдов:
2 (11.76%)
Лучший трейд:
24.99 USD
Худший трейд:
-5.01 USD
Общая прибыль:
130.05 USD (1 300 pips)
Общий убыток:
-7.62 USD (75 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (52.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
1.14
Торговая активность:
35.01%
Макс. загрузка депозита:
3.72%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
24.44
Длинных трейдов:
9 (52.94%)
Коротких трейдов:
8 (47.06%)
Профит фактор:
17.07
Мат. ожидание:
7.20 USD
Средняя прибыль:
8.67 USD
Средний убыток:
-3.81 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.01 USD (1)
Прирост в месяц:
7.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.01 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (5.01 USD)
По эквити:
2.77% (30.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CLR
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CLR
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CLR
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
