トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
76.80 USD
最悪のトレード:
-13.30 USD
総利益:
158.80 USD (1 001 pips)
総損失:
-13.30 USD (132 pips)
最大連続の勝ち:
6 (140.30 USD)
最大連続利益:
140.30 USD (6)
シャープレシオ:
0.64
取引アクティビティ:
1.94%
最大入金額:
2.16%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
10.94
長いトレード:
9 (90.00%)
短いトレード:
1 (10.00%)
プロフィットファクター:
11.94
期待されたペイオフ:
14.55 USD
平均利益:
17.64 USD
平均損失:
-13.30 USD
最大連続の負け:
1 (-13.30 USD)
最大連続損失:
-13.30 USD (1)
月間成長:
1.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.30 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (13.30 USD)
エクイティによる:
0.58% (71.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Real 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
