- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
76.80 USD
Худший трейд:
-13.30 USD
Общая прибыль:
158.80 USD (1 001 pips)
Общий убыток:
-13.30 USD (132 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (140.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
1.94%
Макс. загрузка депозита:
2.16%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
10.94
Длинных трейдов:
9 (90.00%)
Коротких трейдов:
1 (10.00%)
Профит фактор:
11.94
Мат. ожидание:
14.55 USD
Средняя прибыль:
17.64 USD
Средний убыток:
-13.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.30 USD (1)
Прирост в месяц:
1.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.30 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (13.30 USD)
По эквити:
0.58% (71.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.80 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +140.30 USD
Макс. убыток в серии: -13.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
100%
10
90%
2%
11.93
14.55
USD
USD
1%
1:500