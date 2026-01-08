- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
76.80 USD
Worst Trade:
-13.30 USD
Profitto lordo:
158.80 USD (1 001 pips)
Perdita lorda:
-13.30 USD (132 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (140.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
1.94%
Massimo carico di deposito:
2.16%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
10.94
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
11.94
Profitto previsto:
14.55 USD
Profitto medio:
17.64 USD
Perdita media:
-13.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.30 USD (1)
Crescita mensile:
1.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.30 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (13.30 USD)
Per equità:
0.58% (71.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.80 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +140.30 USD
Massima perdita consecutiva: -13.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
