Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
9 (90.00%)
Verlusttrades:
1 (10.00%)
Bester Trade:
76.80 USD
Schlechtester Trade:
-13.30 USD
Bruttoprofit:
158.80 USD (1 001 pips)
Bruttoverlust:
-13.30 USD (132 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (140.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
140.30 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.64
Trading-Aktivität:
1.94%
Max deposit load:
2.16%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
10.94
Long-Positionen:
9 (90.00%)
Short-Positionen:
1 (10.00%)
Profit-Faktor:
11.94
Mathematische Gewinnerwartung:
14.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-13.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.30 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.19%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13.30 USD (0.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.11% (13.30 USD)
Kapital:
0.58% (71.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Bester Trade: +76.80 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +140.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GOMarketsMU-Real 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Keine Bewertungen
