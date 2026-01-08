- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
12 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
2 (14.29%)
Mejor transacción:
76.80 USD
Peor transacción:
-43.20 USD
Beneficio Bruto:
263.10 USD (1 663 pips)
Pérdidas Brutas:
-56.50 USD (563 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (140.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
140.30 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
5.89%
Carga máxima del depósito:
2.20%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
4.78
Transacciones Largas:
11 (78.57%)
Transacciones Cortas:
3 (21.43%)
Factor de Beneficio:
4.66
Beneficio Esperado:
14.76 USD
Beneficio medio:
21.93 USD
Pérdidas medias:
-28.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-43.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.20 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
43.20 USD (0.35%)
Reducción relativa:
De balance:
0.35% (43.20 USD)
De fondos:
1.89% (233.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|207
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +76.80 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +140.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GOMarketsMU-Real 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
100%
14
85%
6%
4.65
14.76
USD
USD
2%
1:500