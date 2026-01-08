- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
76.80 USD
Pior negociação:
-13.30 USD
Lucro bruto:
158.80 USD (1 001 pips)
Perda bruta:
-13.30 USD (132 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (140.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.30 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.64
Atividade de negociação:
1.94%
Depósito máximo carregado:
2.16%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
10.94
Negociações longas:
9 (90.00%)
Negociações curtas:
1 (10.00%)
Fator de lucro:
11.94
Valor esperado:
14.55 USD
Lucro médio:
17.64 USD
Perda média:
-13.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-13.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.30 USD (1)
Crescimento mensal:
1.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.30 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (13.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.58% (71.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Real 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Sem comentários
