Slamet Riadi

ATG 4th shoot by NanaCuanGlory

Slamet Riadi
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
2.78 USD
最悪のトレード:
-9.26 USD
総利益:
10.48 USD (522 pips)
総損失:
-18.34 USD (916 pips)
最大連続の勝ち:
4 (7.34 USD)
最大連続利益:
7.34 USD (4)
シャープレシオ:
-0.20
取引アクティビティ:
1.35%
最大入金額:
4.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-0.98 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-9.17 USD
最大連続の負け:
1 (-9.26 USD)
最大連続損失:
-9.26 USD (1)
月間成長:
-1.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.20 USD
最大の:
15.20 USD (3.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.80% (15.20 USD)
エクイティによる:
2.00% (8.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDf 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDf -8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDf -394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.78 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.34 USD
最大連続損失: -9.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

EA NanaCuanGlory setting 4st shoot 

Open once daily with SL

Not using dangerous strategi


Happy profit


レビューなし
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
