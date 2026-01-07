- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
2.78 USD
最悪のトレード:
-9.26 USD
総利益:
10.48 USD (522 pips)
総損失:
-18.34 USD (916 pips)
最大連続の勝ち:
4 (7.34 USD)
最大連続利益:
7.34 USD (4)
シャープレシオ:
-0.20
取引アクティビティ:
1.35%
最大入金額:
4.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-0.98 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-9.17 USD
最大連続の負け:
1 (-9.26 USD)
最大連続損失:
-9.26 USD (1)
月間成長:
-1.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.20 USD
最大の:
15.20 USD (3.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.80% (15.20 USD)
エクイティによる:
2.00% (8.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDf
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDf
|-394
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.78 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.34 USD
最大連続損失: -9.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
EA NanaCuanGlory setting 4st shoot
Open once daily with SL
Not using dangerous strategi
Happy profit
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
-2%
0
0
USD
USD
392
USD
USD
2
100%
8
75%
1%
0.57
-0.98
USD
USD
4%
1:200