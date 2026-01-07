SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ATG 4th shoot by NanaCuanGlory
Slamet Riadi

ATG 4th shoot by NanaCuanGlory

Slamet Riadi
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2026 -2%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
2.78 USD
Pior negociação:
-9.26 USD
Lucro bruto:
10.48 USD (522 pips)
Perda bruta:
-18.34 USD (916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (7.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.34 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
1.35%
Depósito máximo carregado:
4.78%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
0.57
Valor esperado:
-0.98 USD
Lucro médio:
1.75 USD
Perda média:
-9.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.26 USD (1)
Crescimento mensal:
-1.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.20 USD
Máximo:
15.20 USD (3.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.80% (15.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.00% (8.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDf 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDf -8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDf -394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.78 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.34 USD
Máxima perda consecutiva: -9.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

EA NanaCuanGlory setting 4st shoot 

Open once daily with SL

Not using dangerous strategi


Happy profit


Sem comentários
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
