- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
6 (75.00%)
손실 거래:
2 (25.00%)
최고의 거래:
2.78 USD
최악의 거래:
-9.26 USD
총 수익:
10.48 USD (522 pips)
총 손실:
-18.34 USD (916 pips)
연속 최대 이익:
4 (7.34 USD)
연속 최대 이익:
7.34 USD (4)
샤프 비율:
-0.20
거래 활동:
1.35%
최대 입금량:
4.78%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
5 (62.50%)
숏(주식차입매도):
3 (37.50%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-0.98 USD
평균 이익:
1.75 USD
평균 손실:
-9.17 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.26 USD)
연속 최대 손실:
-9.26 USD (1)
월별 성장률:
-1.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.20 USD
최대한의:
15.20 USD (3.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.80% (15.20 USD)
자본금별:
2.00% (8.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDf
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDf
|-394
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.78 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +7.34 USD
연속 최대 손실: -9.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
EA NanaCuanGlory setting 4st shoot
Open once daily with SL
Not using dangerous strategi
Happy profit
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
-2%
0
0
USD
USD
392
USD
USD
2
100%
8
75%
1%
0.57
-0.98
USD
USD
4%
1:200