Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
2.78 USD
Худший трейд:
-9.26 USD
Общая прибыль:
10.48 USD (522 pips)
Общий убыток:
-18.34 USD (916 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (7.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.34 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
1.35%
Макс. загрузка депозита:
4.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-9.17 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.26 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.20 USD
Максимальная:
15.20 USD (3.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.80% (15.20 USD)
По эквити:
2.00% (8.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDf
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDf
|-394
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.78 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.34 USD
Макс. убыток в серии: -9.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA NanaCuanGlory setting 4st shoot
Open once daily with SL
Not using dangerous strategi
Happy profit
Нет отзывов
