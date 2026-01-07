信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ATG 4th shoot by NanaCuanGlory
Slamet Riadi

ATG 4th shoot by NanaCuanGlory

Slamet Riadi
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2026 -2%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
2.78 USD
最差交易:
-9.26 USD
毛利:
10.48 USD (522 pips)
毛利亏损:
-18.34 USD (916 pips)
最大连续赢利:
4 (7.34 USD)
最大连续盈利:
7.34 USD (4)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
1.35%
最大入金加载:
4.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.52
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-0.98 USD
平均利润:
1.75 USD
平均损失:
-9.17 USD
最大连续失误:
1 (-9.26 USD)
最大连续亏损:
-9.26 USD (1)
每月增长:
-1.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.20 USD
最大值:
15.20 USD (3.80%)
相对跌幅:
结余:
3.80% (15.20 USD)
净值:
2.00% (8.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDf 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDf -8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDf -394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.78 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.34 USD
最大连续亏损: -9.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

EA NanaCuanGlory setting 4st shoot 

Open once daily with SL

Not using dangerous strategi


Happy profit


没有评论
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ATG 4th shoot by NanaCuanGlory
每月999 USD
-2%
0
0
USD
392
USD
2
100%
8
75%
1%
0.57
-0.98
USD
4%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载