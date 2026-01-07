- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
2.78 USD
最差交易:
-9.26 USD
毛利:
10.48 USD (522 pips)
毛利亏损:
-18.34 USD (916 pips)
最大连续赢利:
4 (7.34 USD)
最大连续盈利:
7.34 USD (4)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
1.35%
最大入金加载:
4.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.52
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-0.98 USD
平均利润:
1.75 USD
平均损失:
-9.17 USD
最大连续失误:
1 (-9.26 USD)
最大连续亏损:
-9.26 USD (1)
每月增长:
-1.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.20 USD
最大值:
15.20 USD (3.80%)
相对跌幅:
结余:
3.80% (15.20 USD)
净值:
2.00% (8.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDf
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDf
|-394
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.78 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.34 USD
最大连续亏损: -9.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EA NanaCuanGlory setting 4st shoot
Open once daily with SL
Not using dangerous strategi
Happy profit
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-2%
0
0
USD
USD
392
USD
USD
2
100%
8
75%
1%
0.57
-0.98
USD
USD
4%
1:200