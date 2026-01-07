シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STABLE RETURNS
Hendrawan Putra

STABLE RETURNS

Hendrawan Putra
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 4%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
4 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.82 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
8.63 USD (6 718 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
4 (8.63 USD)
最大連続利益:
8.63 USD (4)
シャープレシオ:
2.07
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
21.76%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
36 秒
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (75.00%)
短いトレード:
1 (25.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.16 USD
平均利益:
2.16 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 6.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.82 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +8.63 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
53 より多く...
Preference in XAUUSD. 
No greed, target 1-5% daily. 
レビューなし
2026.01.07 04:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 04:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
