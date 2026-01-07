СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STABLE RETURNS
Hendrawan Putra

STABLE RETURNS

Hendrawan Putra
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 4%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
4 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.82 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
8.63 USD (6 718 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
4 (8.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.63 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
2.07
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
21.76%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
36 секунд
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (75.00%)
Коротких трейдов:
1 (25.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.16 USD
Средняя прибыль:
2.16 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.82 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +8.63 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
еще 53...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Preference in XAUUSD. 
No greed, target 1-5% daily. 
Нет отзывов
2026.01.07 04:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 04:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика