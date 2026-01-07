- Incremento
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
16 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
5 (23.81%)
Mejor transacción:
51.80 USD
Peor transacción:
-33.10 USD
Beneficio Bruto:
79.35 USD (37 539 pips)
Pérdidas Brutas:
-70.01 USD (47 934 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (19.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.80 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
4.46%
Carga máxima del depósito:
33.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
0.15
Transacciones Largas:
10 (47.62%)
Transacciones Cortas:
11 (52.38%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
4.96 USD
Pérdidas medias:
-14.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-61.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.76 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.67%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
61.76 USD (23.47%)
Reducción relativa:
De balance:
23.47% (61.76 USD)
De fondos:
20.88% (54.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6
|XAGUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-10K
|XAGUSD
|64
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +51.80 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +19.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -61.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
otros 54...
Preference in XAUUSD.
No greed, target 1-5% daily.
