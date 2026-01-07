SeñalesSecciones
Hendrawan Putra

STABLE RETURNS

Hendrawan Putra
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 5%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
16 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
5 (23.81%)
Mejor transacción:
51.80 USD
Peor transacción:
-33.10 USD
Beneficio Bruto:
79.35 USD (37 539 pips)
Pérdidas Brutas:
-70.01 USD (47 934 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (19.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.80 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
4.46%
Carga máxima del depósito:
33.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
0.15
Transacciones Largas:
10 (47.62%)
Transacciones Cortas:
11 (52.38%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
4.96 USD
Pérdidas medias:
-14.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-61.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.76 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.67%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
61.76 USD (23.47%)
Reducción relativa:
De balance:
23.47% (61.76 USD)
De fondos:
20.88% (54.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 20
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6
XAGUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -10K
XAGUSD 64
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +51.80 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +19.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -61.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-Standard1
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
otros 54...
Preference in XAUUSD. 
No greed, target 1-5% daily. 
2026.01.08 12:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 04:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 04:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
