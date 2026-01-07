SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / STABLE RETURNS
Hendrawan Putra

STABLE RETURNS

Hendrawan Putra
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 4%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
4 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
3.82 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
8.63 USD (6 718 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (8.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.63 USD (4)
Sharpe Ratio:
2.07
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
21.76%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
36 Sekunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
3 (75.00%)
Short-Positionen:
1 (25.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 6.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.82 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
noch 53 ...
Preference in XAUUSD. 
No greed, target 1-5% daily. 
Keine Bewertungen
2026.01.07 04:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 04:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
