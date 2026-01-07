信号部分
Hendrawan Putra

STABLE RETURNS

Hendrawan Putra
1
0 / 0 USD
增长自 2026 4%
Exness-Real
1:200
交易:
4
盈利交易:
4 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.82 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
8.63 USD (6 718 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
4 (8.63 USD)
最大连续盈利:
8.63 USD (4)
夏普比率:
2.07
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
21.76%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
36 秒
采收率:
0.00
长期交易:
3 (75.00%)
短期交易:
1 (25.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.16 USD
平均利润:
2.16 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 6.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
最好交易: +3.82 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +8.63 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Preference in XAUUSD. 
No greed, target 1-5% daily. 
没有评论
2026.01.07 04:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 04:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
