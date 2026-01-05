- 成長
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
9.68 USD
最悪のトレード:
-7.80 USD
総利益:
15.99 USD (879 pips)
総損失:
-7.80 USD (539 pips)
最大連続の勝ち:
6 (14.24 USD)
最大連続利益:
14.24 USD (6)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
98.40%
最大入金額:
0.74%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
2.00 USD
平均損失:
-7.80 USD
最大連続の負け:
1 (-7.80 USD)
最大連続損失:
-7.80 USD (1)
月間成長:
0.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.80 USD (0.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (7.80 USD)
エクイティによる:
1.82% (29.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.P
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.P
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.P
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- ドローダウン
ベストトレード: +9.68 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.24 USD
最大連続損失: -7.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ACCapitalMarket-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
