트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
9.68 USD
최악의 거래:
-7.80 USD
총 수익:
15.99 USD (879 pips)
총 손실:
-7.80 USD (539 pips)
연속 최대 이익:
6 (14.24 USD)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
98.40%
최대 입금량:
0.74%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.05
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
0.91 USD
평균 이익:
2.00 USD
평균 손실:
-7.80 USD
연속 최대 손실:
1 (-7.80 USD)
월별 성장률:
0.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.80 USD (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (7.80 USD)
자본금별:
1.82% (29.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD.P
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD.P
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD.P
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.68 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +14.24 USD
연속 최대 손실: -7.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ACCapitalMarket-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
