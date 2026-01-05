- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
9.68 USD
最差交易:
-7.80 USD
毛利:
15.99 USD (879 pips)
毛利亏损:
-7.80 USD (539 pips)
最大连续赢利:
6 (14.24 USD)
最大连续盈利:
14.24 USD (6)
夏普比率:
0.22
交易活动:
98.40%
最大入金加载:
0.74%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.05
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
2.05
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
2.00 USD
平均损失:
-7.80 USD
最大连续失误:
1 (-7.80 USD)
最大连续亏损:
-7.80 USD (1)
每月增长:
0.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.80 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (7.80 USD)
净值:
1.82% (29.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.P
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.P
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.P
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.68 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.24 USD
最大连续亏损: -7.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACCapitalMarket-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
1%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
100%
9
88%
98%
2.05
0.91
USD
USD
2%
1:400